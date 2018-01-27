بالفيديو.. رقص طريف للدكتورة خلود وزوجها أمين على الدبكة الأردنية
نشرت الدكتورة خلود مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بسناب شات ، وهي ترقص برفقة زوجها أمين على الدبكة الأردنية .
وظهرت خلود في الفيديو وهي برفقة أمين ويلبسان الشماغ ، يرقصان وسط فرقة الدبكة في الأردن ، وقالت خلود في الفيديو ” أمين ما أعرف أسوي دبكة ” .
يشار إلى أن الدكتورة خلود هي زوجة أمين وهو شاب أردني من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، اشتهرت قصتهما بعد دعاية قام بها لفستان زفافها والتي كانت ترتديه برفقة 3 فتيات أخريات.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7630 ] نشر منذ 2 ساعتين
مِنـــــــتاز . الله يســـعدهــم .👍🌹👌.