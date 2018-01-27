وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة في إيكولاب العامية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة إيكولاب العامية Ecolab المتخصصة بمجالات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات، باب التقديم على وظائف إدارة وفنية وهندسية شاغرة، ابتداءً من 24 يناير الماضي عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متوافرة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في المملكة في كلًا من الدمام، الخبر، وينبع.

وأشارت إلى أنَ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني الخدمة (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الكيمياء)، أو المجالات ذات الصلة.

– مهندس تطبيقات (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الكيمياء)، أو المجالات ذات الصلة.

– مراقب مالي (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

– مدير الموارد البشرية (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

– ممثل أول منطقة (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

ولفتت، إلى أنه على من يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التاليهنا