” خبراء بالمرور ” : معدلات الحوادث انخفضت لـ 25% بعد تغليظ العقوبات

نايف السالم(صدى):

أوضح عدد من الخبراء والمهتمين بالسلامة المرورية، أن العقوبات التي اعتمدتها الإدارة العامة للمرور، خلال الفترة الماضية، كان لها أثر كبير في خفض معدلات الحوادث الجسيمة بنسبة وصلت إلى 25 %.

وأشار الخبراء إلى أن تغليظ العقوبات ودقة توقيعها، لهما أثر كبير في إعادة الانضباط إلى الحركة المرورية، ومنع الكثير من الحوادث، التي تقع جراء العشوائية في الحركة، وعدم الخوف من العقوبات.

وفي هذا السياق، أشاد أمين عام لجنة السلامة المرورية، بالمنطقة الشرقية، بجهود القوة الخاصة لأمن الطرق؛ لضبط المخالفين وخصوصا الذين يستخدمون مسار الطوارئ، الذين يتم توقيفهم، وحجز مركباتهم وتحويلهم إلى المرور.

يُذكر أن هذه المخالفات، شملت عدم ربط الحزام، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم استخدام كرسي الأطفال، واستخدام كتف الطريق المخصص لسيارات الطوارئ، وعدم الالتزام بلوحات المرور التحذيرية.