” خبراء بالمرور ” : معدلات الحوادث انخفضت لـ 25% بعد تغليظ العقوبات
أوضح عدد من الخبراء والمهتمين بالسلامة المرورية، أن العقوبات التي اعتمدتها الإدارة العامة للمرور، خلال الفترة الماضية، كان لها أثر كبير في خفض معدلات الحوادث الجسيمة بنسبة وصلت إلى 25 %.
وأشار الخبراء إلى أن تغليظ العقوبات ودقة توقيعها، لهما أثر كبير في إعادة الانضباط إلى الحركة المرورية، ومنع الكثير من الحوادث، التي تقع جراء العشوائية في الحركة، وعدم الخوف من العقوبات.
وفي هذا السياق، أشاد أمين عام لجنة السلامة المرورية، بالمنطقة الشرقية، بجهود القوة الخاصة لأمن الطرق؛ لضبط المخالفين وخصوصا الذين يستخدمون مسار الطوارئ، الذين يتم توقيفهم، وحجز مركباتهم وتحويلهم إلى المرور.
يُذكر أن هذه المخالفات، شملت عدم ربط الحزام، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم استخدام كرسي الأطفال، واستخدام كتف الطريق المخصص لسيارات الطوارئ، وعدم الالتزام بلوحات المرور التحذيرية.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7630 ] نشر منذ 2 ساعتين
شـــــــي جمــــــيل ومِنـــــــتاز .👍🚦👌.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26186 ] نشر منذ 2 ساعتين
يامرورنا العزيز
الآسيويين سواقين الليموزينات
صابهم مثل جنون البقر
أنفلتوا باالشوارع ليل ونهار بدون توقف
سببو زحام وسببو حوادث
ينقز من أقصى اليسار لليمين علشان راكب
وش صاير مدري؟
يصفطون جمب الراكب طابور ليموزينات كلن يدق له بوري فكوووووونا منهم
سياراتنا محكحكه بسببهم😡
أما آخر تطورات الأجانب
يماني أمس عنده سيارة جلي بني
وشغال مشاوير فشارع منصور ووسط البلد
ومغير يطامر
بغيت أضربه دخل علي بغى يصدمني
المشكلة مو هنا
المشكلة أنه لابس بذلة حارس أمن(سكورتي)
ويغشم على المرور والدوريات
أنه سعودي
قلت له أنت مين سمح لك تلبس اللبس ذا
قال مالها الا كذا
والله بهذا المنطق
لاتاخذون بكلامي
أنزلوا الشارع وشوفو بنفوسكم.