بالفيديو.. بدور عبدالله تكشف حقيقة القضية المرفوعة عليها من قبل والدتها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة السعودية بدور عبدالله ، حقيقة رفع والدتها عليها قضية عقوق ، خلال حضورها أحد البرامج التليفزيونية .

وقالت دور خلال البرنامج ” للأسف أمي كان مغرر بها من بعض أخواني خلوها ترفع قضية دون أن تعلم شنو رافعة ، ويوم المحكمة لما عرفت هي اللي قالت لا مو صحيح وأنها ما تدري شئ عن هذا الكلام ” .

وتابعت بدور ، ” هي كانت قضية عقوق بس الحمدالله خلصت على خير لأنها كانت مو صحيحة وأنا اللي كتبت مذكراتها للدفاع عن نفغسي ، ومع الوقت تبين أنها كيدية ” .