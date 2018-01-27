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بالفيديو.. بدور عبدالله تكشف حقيقة القضية المرفوعة عليها من قبل والدتها

بالفيديو.. بدور عبدالله تكشف حقيقة القضية المرفوعة عليها من قبل والدتها
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة السعودية بدور عبدالله ، حقيقة رفع والدتها عليها قضية عقوق ، خلال حضورها أحد البرامج التليفزيونية .

وقالت دور خلال البرنامج ” للأسف أمي كان مغرر بها من بعض أخواني خلوها ترفع قضية دون أن تعلم شنو رافعة ، ويوم المحكمة لما عرفت هي اللي قالت لا مو صحيح وأنها ما تدري شئ عن هذا الكلام ” .

وتابعت بدور ، ” هي كانت قضية عقوق بس الحمدالله خلصت على خير لأنها كانت مو صحيحة وأنا اللي كتبت مذكراتها للدفاع عن نفغسي ، ومع الوقت تبين أنها كيدية ” .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 763 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما افتخر انك سعوديه يا بدور

[ عدد التعليقات: 7630 ] نشر منذ 2 ساعتين

.🆗. أوكــــــــــــــــــــــيه . دريـــــــــــــــنا .😊.

[ عدد التعليقات: 2716 ] نشر منذ 2 ساعتين

ربنا يخلي والدتك تاج فوق رأسك

[ عدد التعليقات: 2431 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاتمثيل ولا اخلاق ولا خلقه … استغفر الله 🙄

[ عدد التعليقات: 14002 ] نشر منذ 2 ساعتين

احدى سلق الليبراليه

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