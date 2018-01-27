بالفيديو.. بدور عبدالله تكشف حقيقة القضية المرفوعة عليها من قبل والدتها
كشفت الفنانة السعودية بدور عبدالله ، حقيقة رفع والدتها عليها قضية عقوق ، خلال حضورها أحد البرامج التليفزيونية .
وقالت دور خلال البرنامج ” للأسف أمي كان مغرر بها من بعض أخواني خلوها ترفع قضية دون أن تعلم شنو رافعة ، ويوم المحكمة لما عرفت هي اللي قالت لا مو صحيح وأنها ما تدري شئ عن هذا الكلام ” .
وتابعت بدور ، ” هي كانت قضية عقوق بس الحمدالله خلصت على خير لأنها كانت مو صحيحة وأنا اللي كتبت مذكراتها للدفاع عن نفغسي ، ومع الوقت تبين أنها كيدية ” .
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استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 763 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما افتخر انك سعوديه يا بدور
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7630 ] نشر منذ 2 ساعتين
.🆗. أوكــــــــــــــــــــــيه . دريـــــــــــــــنا .😊.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2716 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربنا يخلي والدتك تاج فوق رأسك
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2431 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاتمثيل ولا اخلاق ولا خلقه … استغفر الله 🙄
alfahd42[ عدد التعليقات: 14002 ] نشر منذ 2 ساعتين
احدى سلق الليبراليه