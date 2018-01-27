مصطفى شعبان يطير إلى المملكة لحضور بطولة الخالدية للخيول

نورة الشهري(صدى):

سافر الفنان المصري مصطفي شعبان إلى المملكة ، لحضور بطولة الخالدية للخيول بمدينة الرياض، بعد حصوله على أجازة من مسلسله ” أيوب ” و الذى بدأ تصويره منذ فترة قصيرة .

و مسلسل ” أيوب ” تدور قصته حول موظف بأحد البنوك يتعرض لظلم ويضطر لدخول السجن، لكنه يخرج بعدها، ويحاول الانتقام من الأشخاص الذين ظلموه ويسرق البنك الذي كان يعمل به وتتوالى الأحداث.

المسلسل من بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أيتن عامر وهنا الزاهد ومحمد لطفى وميريهان حسين ومحمد دياب وزكى فطين عبد الوهاب، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج أحمد صالح.