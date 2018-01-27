” بكتيل ” تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض والجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بكتيل السعودية “BECHTEL”، عن 12 وظيفة شاغرة؛ للمواطنين والمقيمين، موضحة أن الوظائف تتنوع ما بين إدارية وفنية وهندسية.

وقالت الشركة المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع، إن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت أن المتقدمين سيعملون في فروع الشركة وعددٍ من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل.

وجاء الوظائف تحت المسميات التالية:

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس الأصول.

– مدير الهندسة.

– أخصائي/ مخطط المطالبات.

– مهندس أول ميكانيكي- تصميم الأنابيب.

– مخطط أول حضري.

– نائب مدير التمكين.

– مهندس مشروع- الطرق.

– مدير العقود (وظيفتين).

– مهندس أول مدني.

– مدير التعجيل.

وأوضحت أن التقديم سيكون عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللمزيد من التفاصيل والشروط يرجي الدخول هنا .