فنادق ماريوت تفتح باب التوظيف على 13 وظيفة للمواطنين والمقيمين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مجموعة فنادق ماريوت، باب التوظيف على 13 وظيفة شاغرة للمواطنين والمقيمين في عدد من التخصصات، بدءً من 25 يناير الماضي عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت المجموعة أن الوظائف متوفرة للعمل بفروع الفندق المنتشرة في المملكة في كلًا من الرياض والطائف، تحت مسمى:

1- مدير المكتب الأمامي.

2- شيف حفلات.

3- طاهي أول- مطبخ.

4- وكيل خدمات الاستقبال والإرشاد.

5- مسؤول ثاني خدمة ضيافة- الصالة.

6- مسؤول ثاني خدمة ضيافة- المطبخ.

7- شيف حفلات- المطبخ.

8- مسؤول ثاني خدمة ضيافة- المطعم الإيطالي.

9- كاتب استقبال.

10- كاتب حسابات.

11- مسؤول المفقودات.

12- مساعد أول خدمات النزلاء.

13- مدير الغذاء والمشروبات.

وأشار الشركة إلى أنه على من يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي

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