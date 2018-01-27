24 وظيفة شاغرة في BAE SYSTEMS للتصنيع والطيران

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة بي أيه أي سيستمز السعودية BAE SYSTEMS، المتخصصة في مجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، 24 وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن الوظائف متوفرة لحملة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ للعمل في فروع الشركة في كلًا من الرياض وتبوك والجبيل والطائف.

وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

1- رئيس فريق دعم العمليات.

2- محل فني.

3- منسق دعم العمليات.

4- مشرف أول دعم.

5- منسق برنامج الطيران ودعم العمليات.

6- مشرف صيانة الأنظمة الكهربائية.

7- مدرب طيران.

8- فني تدريب.

9- مهندس دعم.

10- فني صيانة وقود محركات طائرات.

11- مشرف فني ميكانيكي.

12- مراقب العمليات الهندسية.

13- مشرف محاكاة مناوب.

14- مشرف ألياف الكربون المركبة.

15- مخطط جدولة (عدد 4 وظائف).

16- فني صيانة الطائرات (وظيفتين).

17- مستشار الخدمات اللوجستية.

18- مسؤول عمليات الجدولة.

19- مشرف الجدولة.

20- رئيس الصلاحية الجوية المستمرة للطائرات.

وأضافت أنَه تم فتح باب التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، منذ 25 يناير 2018م الماضي، وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من هنا .