466 قطعة أثرية للمملكة في معرض بـ ” طوكيو “

نايف السالم(صدى):

أوضحت الصحف اليابانية أن معرض ” طرق التجارة في الجزيرة العربية – روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور ” ، سيفتتح بعد غد الإثنين الموافق 12 جمادي الأولى 1439 هـ.

وأكدت الصحيفة أن هذا المعرض يُعد حدثًا ثقافيًا هامًا؛ نظراً لما يضمه من قطع أثرية نادرة ومميزة، تبرز حضارات وتاريخ المملكة والجزيرة العربية، كما أشارت إلى جمال قطع المعرض، والقطع التي تبرز التطور الاقتصادي للحضارات القديمة في الجزيرة العربية.

يُذكر أن هذا المعرض يُعد أحد أهم الأنشطة التي تنظمها هيئة السياحة، وذلك بالتعاون مع سفارة المملكة في طوكيو، وتعرض المملكة 466 قطعة أثرية نادرة، تُعرف البُعد الحضاري للمملكة وإرثها الثقافي والتاريخي، وما شهدته أرضها من تداول حضاري عبر الحقب التاريخية المختلفة، كذلك سيكون كنز تاج الأثري، ضمن محتويات هذا المعرض.