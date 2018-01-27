وظائف شاغرة للسيدات في 4 شركات بالقطاع الخاص

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مجموعة من الوظائف الشاغرة للسيدات حملة شهادة الدبلوم والثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة؛ لدى 4 شركات بالقطاع الخاص.

وأوضحت الغرفة ان الوظائف متاحة في الشركات التالية ” شركة النايفات للتمويل – شركة مدار التأمين – شركة سمسا للنقل السريع – شركة الموارد التجارية “.

وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة في المجالات التالية ” مسؤولة جودة، مسؤولة مبيعات هاتفية، محصلة ديون، مسوقة، مسؤولة مركز اتصال، منشطة مبيعات “.

كما أضافت أنه سيتم إجراء المقابلات في مقر فروع السيدات بغرفة الرياض طريق الملك عبدالله، بدءً من الاثنين 29 يناير 2018م في الساعة التاسعة صباحًا، على أن تستمر لمدة 4 أيام.

ووضعت الغرفة الأرقام االتالية في حالة الاستفسار 0114567278 – 011494233 – تحويلة ( 106- 107 )، ولتقديم طلب التوظيف يتم الدخول على الرابط التالي هنا .