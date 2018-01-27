بالفيديو.. مي العيدان ” ما حدا يقارن شمس بمريم حسين “
عبرت الإعلامية الكويتية مي العيدان خلال بث مباشر مع متابعيها عبر انستجرلم ، عن رفضها للمقارنة بين المطربة شمس والفنانة مريم حسين .
وقالت العيدان في مقطع فيديو ” شمس لم تحمل في يوم من الأيام جواز خليجي ، ولا تقارنوها بمريم حسين .. على الأقل مريم حسين جوازها عراقي واضح وهي من أم مغربية وأب عراقي ، إنما شمس تدعي يوم أنها كويتية ويوم سعودية .. وهى لم تنول شرف الجنسية السعودية أو الكويتية ” .
وتابعت ” ما في حدا يكون جنسيته كويتية وسعودية ويتنازل عنها ، فهذه الجنسيات شرف ما حد يطوله ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26183 ] نشر منذ 33 دقيقة
كلهن وأنتي أولهم ياالعيدان
كلكم ملفلفين😂😂😂😂😂😂😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7624 ] نشر منذ 21 دقيقة
أقـــــــــــــول علــى شــــــــــــــحم بَــــــس .😅😝.