بالفيديو.. مي العيدان ” ما حدا يقارن شمس بمريم حسين “

نورة الشهري(صدى):

عبرت الإعلامية الكويتية مي العيدان خلال بث مباشر مع متابعيها عبر انستجرلم ، عن رفضها للمقارنة بين المطربة شمس والفنانة مريم حسين .

وقالت العيدان في مقطع فيديو ” شمس لم تحمل في يوم من الأيام جواز خليجي ، ولا تقارنوها بمريم حسين .. على الأقل مريم حسين جوازها عراقي واضح وهي من أم مغربية وأب عراقي ، إنما شمس تدعي يوم أنها كويتية ويوم سعودية .. وهى لم تنول شرف الجنسية السعودية أو الكويتية ” .

وتابعت ” ما في حدا يكون جنسيته كويتية وسعودية ويتنازل عنها ، فهذه الجنسيات شرف ما حد يطوله ” .