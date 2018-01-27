سياحة نجران تنفذ جولات رقابية على الفنادق والشقق المفروشة بمحافظة شرورة

راشد آل شريه(صدى):

نفّذ فريق التراخيص والجودة بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران أمس، جولات تفتيشية على الفنادق والشقق المفروشة والوحدات السكنية بمحافظة شرورة .

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران, صالح محمد آل مريح, أنه خلال الجولات الرقابية, تم الوقوف على الفنادق والوحدات السكنية بالمحافظة لمعرفة مدى تطبيق الاشتراطات اللازمة, التي تضمن جودة الخدمات المقدمة للنزلاء في تلك المنشآت.

وأبان آل مريح, أن الجولات الميدانية تهدف إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات والتعليمات المنصوص عليها للحصول على التراخيص اللازمة والعمل على تطوير منشآتهم كما ينبغي، كما يتم التأكيد على تقديم خدمة مميزة للنزلاء وعدم رفع الأسعار وعدم مخالفة ما حددته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من تعليمات تنظيمية وفق اللوائح والأنظمة.