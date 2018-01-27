سامي الجابر يقترب من رئاسة الهلال
كشفت مصادر عن اقتراب سامي الجابر عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، من تولي منصب إداري كبير بأحد الأندية الكبرى بالمملكة.
وقالت المصادر إن ” الجابر ” من المتوقع إن يشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال.
وكان الاتحاد أصدر أمرًا باستبدال سامي الجابر بـ بندر قطان كعضو في الاتحاد، بالتزامن مع موافقة الاتحاد على استقالة ماجد عبد الله من منصب مدير المنتخب، وتعيين عمر باخشوين.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 763 ] نشر منذ 42 دقيقة
مو على كيفك يا صدى الهلال اكبر من سامي وغير سامي
ونواف بن سعد باقي وبلا اشاعات يا صدى
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2127 ] نشر منذ 40 دقيقة
ممكن من هنا نقول ان ال الشيخ جالس يعبث في رياضتنا بصراحة
الواقع[ عدد التعليقات: 5684 ] نشر منذ 27 دقيقة
لا يمكن أن يكون نادي الهلال بهذا الضعف الرئيس يجب أن يكون له هيبة مقام ومكانة اجتماعية مؤثرة ونفوذ سامي شخص عادي لاعب كورة فقط
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 15 دقيقة
نكتت الموسم هذى اخر لعبة النصراويه ….. نواف بن سعد مطير من عيونهم النوم …..