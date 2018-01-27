سامي الجابر يقترب من رئاسة الهلال

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر عن اقتراب سامي الجابر عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، من تولي منصب إداري كبير بأحد الأندية الكبرى بالمملكة.

وقالت المصادر إن ” الجابر ” من المتوقع إن يشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال.

وكان الاتحاد أصدر أمرًا باستبدال سامي الجابر بـ بندر قطان كعضو في الاتحاد، بالتزامن مع موافقة الاتحاد على استقالة ماجد عبد الله من منصب مدير المنتخب، وتعيين عمر باخشوين.