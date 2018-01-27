الشركة العالمية للصناعات البحرية توفر 700 فرصة عمل للمواطنين

فاطمة المالكي(صدى):

‏أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية والأكاديمية الوطنية في الهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمعهد الوطني للتدريب الصناعي والأكاديمية الوطنية البحرية عن لقاء وظيفي لطرح ٧٠٠ فرصة عمل للشباب السعودي، حيث يتم ذلك من خلال برنامج التدريب و الذي ينتهي بالتوظيف ومدة التدريب ٢٤ شهرًا.

كما حددت الشركة في إعلانها أن اللقاء سيكون يوم الأحد القادم في الأحساء بمقر المعهد الوطني للتدريب الصناعي ابتداء من يوم ٤ / ٢ / ٢٠١٨م حتى ١٤ / ٢ / ٢٠١٨م، وفي الجبيل بقاعة المؤتمرات في الفناتير من يوم ٤ / ٢ / ٢٠١٨م حتى ١١ / ٢ / ٢٠١٨م.

وأوضحت الشركة شروط التقديم، وهي الحصول على الشهادة الثانوية بنسبة 75% ونسبة القدرات ٦٥% وألا يتجاوز عمره ٢٤ عامًا، وألا يكون قد سبق الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.

مع العلم أن المتدرب يحصل طوال فترة تدريبه على مكافأة شهرية قدرها ٣٠٠٠ ريال وتأمين طبي مع توفير السكن، على أن يكون مقر العمل بعد التخرج في رأس الخير.