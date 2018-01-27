بالفيديو.. شاب يدفع عشيقته إلى الانتحار قبل زفافها على آخر

نيودلهي(صدى):

أقدمت فتاة هندية تٌدعى نيشا ديفيداس على الانتحار بجرعة سم ، قبل زفافها على شاب بـ 10 أيام ، خوفاً من فضيحتها حيث أن الشاب الذي تعرفت عليه قبل خطوبتها خدعها وسلبها عذريتها وهرب منها ، وعقب خطوبتها لآخر عاد ليبتزها .

وتعود الواقعة كما رواها شقيقها لصحف محلية، عندما أرسلت الفتاة مقطع فيديو لحبيبها السابق يرصد لحظة تناولها للسم وتخبره أنه السبب في انهاء حياتها لابتزازه لها وخداعه لها.

على الفور توجه الشاب لأسرة الفتاة وأخبرهم أنها تناولت سُم فتم نقلها إلى المستشفى بسرعة ولكن الأطباء لم يستطيعوا انقاذها .

وطالب شقيق الفتاة، القبض على حبيبها السابق لانه السبب في انتحارها .

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=WBlLxhLt6K8