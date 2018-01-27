أمريكا ترحل مبتعثا لارتكابه عدة مخالفات

عادل الحربي(صدى):

أعلنت السلطات الأمريكية ترحيل مبتعثًا سعوديًا بعد القبض عليه في سبتمبر الماضي وإطلاق سراحه بكفالة 1005 دولار؛ لارتكابه عدة مخالفات مرورية.

وأكد الملحق الثقافي للملكة في أمريكا الدكتور محمد العيسى أن القنصلية تتابع قضية المبتعث صاحب الـ24 عامًا عن كثب، مؤكدًا خسارته للبعثة بعد قرار الترحيل.

وكانت السلطات الامريكية حررت مخالفة مرورية بحق المبتعث في ولاية إنديانا الأمريكية، وكان عليه مراجعة المحكمة لكنه تخلف في اليوم المحدد للقضية، وبعد القبض عليه تم اكتشاف تزويره أرقام لوحة السيارة لتضليل الشرطة.