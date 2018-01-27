أمين الشرقية يطلع على مشروعات الأمانة وفق ” البرنامج الوطني ” لدعم المشروعات

نايف السالم(صدى):

اطلع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على عرض مرئي للمشاريع والأهداف وما يخص المنطقة من ” البرنامج الوطني ” لدعم المشروعات بالجهات العامة.

وتم استعراض آليات العمل الخاصة بمشروعات أمانة المنطقة الشرقية، الذي يأتي وفق برنامج التحول البلدي 2020 و المنبثق من رؤية المملكة 2030، بحضور وكيل الأمين للتعمير و المشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، ووكيل الأمين للشؤون البلديات المهندس سعيد بن أحمد شويل، ووكيل الأمين المساعد للتعمير و المشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، و مدير عام الدراسات و التصاميم المهندس زكي العمران، و فريق العمل، وذلك في وكالة التعمير والمشاريع بالدمام.

كما حضر من جانب ” البرنامج الوطني ” لإدارة المشاريع كل من مدير عام البرنامج الوطني لدعم المشاريع والتشغيل والصيانة بالجهات العامة المهندس أحمد البلوي، و المهندس نيل يونق، والمهندس فن كاتوام ماهدفن، والمهندس محمد العمر، والمهندس ثريا التميمي.

ورحب معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بالحضور، واطلع على نبذه مختصره عن ” البرنامج الوطني ” لإدارة المشاريع من مشروعات و أهداف البرنامج, واستمع معاليه الى حجم مشاريع أمانة المنطقة الشرقية وأنواعها و توزيعها الجغرافي والهيكل الإداري والفني والتنظيمي لإدارة المشاريع في سياق منظومة إدارة المشاريع المقدمة من مشروعات وجميع التغيرات والتعديلات والاستعدادات المطلوبة لمواكبة تلك التغيرات.

وفي ختام الاجتماع ناقش المجتمعون الجدول الزمني والمهام المطلوبة لتحقيق ذلك وفق المنهجيات و التطبيقات العالمية في إدارة مشاريع البنيه التحتية و المشاريع البلدية.