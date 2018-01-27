” السعودية للكهرباء ” : التحول الرقمي أسهم في تعزيز خدمات المشتركين

علي القحطاني (صدى):

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن تطوير استراتيجية التحول الرقمي فيما يتعلق بخدمات المشتركين ساهم في تعزيز موثوقية وسلامة الخدمة الكهربائية في جميع مناطق المملكة، مشددة على أن حرص ملايين المشتركين على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للشركة ومتابعة حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي دعم خططها في تسريع إنجاز العديد من الخدمات والتي من بينها الفاتورة الالكترونية.

وأوضحت الشركة أن عدد المشتركين الذين سجلوا على موقعها الالكتروني (هنا) للاستفادة من الفاتورة الالكترونية التي ستصدر في الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي بلغ (1.2) مليون مشترك بنهاية عام 2017م، فيما بلغ عدد مرات تحميل تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية ثلاثة ملايين مرة، وأن عدد المشتركين في الرسائل النصية القصيرة بالهاتف الجوال بلغ (5.5) مليون مشترك بنهاية العام، بينما وصل عدد حسابات المشتركين بالموقع (1.7) مليون حساب.

وبشأن الاستفادة من خطط التحول الرقمي في تعزيز السلامة الكهربائية، أكدت ” السعودية للكهرباء ” أن خدمة ” صديق الكهرباء ” على تطبيق واتساب من خلال الرقم (0533991100)، وحساب موقع تويتر (هنا) نجح في التفاعل مع المواطنين والمقيمين الذين تواصلوا مع الشركة عبر تلك الوسائل حول أي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية، مشيرة إلى أن معدل معالجة أي ملاحظة يتم ارسالها عبر خدمة ” صديق الكهرباء ” بلغ يوم واحد فقط، بالإضافة إلى سرعة التعامل مع أي شكاوى من خلال القنوات الأخرى مثل حساب “العناية بالمشتركين” على موقع تويتر (هنا)، ومركز خدمة المشترك عبر رقم الاتصال الموحد (920001100).

وكانت ” السعودية للكهرباء ” قد أعلنت عن عدد من القنوات الرقمية التي يمكن للمشترك الاطلاع من خلالها على تفاصيل الفاتورة الالكترونية، من بينها موقع الشركة، وتطبيق الكهرباء، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية القصيرة، وإرسال الفاتورة على البريد الالكتروني للمشترك.

يُذكر أن الشركة حددت الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي موعداً لإصدار الفاتورة الالكترونية لجميع المشتركين، وذلك تنفيذاً للمرسوم الملكي القاضي بتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف رواتب موظفي الدولة، فيما قامت باعتماد إصدار الفاتورة الالكترونية لجميع المشتركين بدلاً من الفاتورة الورقية بدءاً من شهر يناير الجاري.