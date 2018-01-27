الإمارات تتخلى عن الريال وتضع ” بيرنابيو ” في مأزق

ابو ظبي(صدى):

تستمر قلعة الريال في تلقي الصفعات واحدة تلو الأخرى، ما بين أداء قني للاعبين ومشكلات إدارية متعلقة بملعب سانتياغو بيرنابيو.

وسحبت شركة مبادلة للاستثمار أبو ظبي، عرضها لتنفيذ مشروع تغطية ملعب الريال والذي كان مقدرًا بـ 400 مليون يورو، مما وضع إدارة الأبيض في مأزق للبحث عن شريط جديد.

وجاء الانسحاب على خلفية بعض المشكلات الخاصة بجانب تأخر المشروع وتغيير تصميمه، وكان من المقرر أن يحمل الملعب اسم عاصمة الإمارات.

وكشفت مصادر أنه من الممكن أن تصل الأمور بينا لشركة والريال إلى المحاكم لتسوية القضية بين الطرفين، بعد انتهاء الشراكة.