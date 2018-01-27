غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة لدى 5 شركات بالقطاع الخاص
قالت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، إنه في حاجة إلى عدد من الموظفين الرجال ؛ للعمل بـ 5 شركات بالقطاع الخاص، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة.
وأوضحت أن الشركات الـ 5 هم:
شركة مجموعة فتيحي القابضة – شركة أسواق التميمي – مجموعة سلمان بن سعيدان للعقار – درة الريان للوحدات السكنية المفروشة – اليسرة فاشن”.
وجاءت مسميات الوظائف كالتالي:
– ممثل مبيعات.
– محاسب زبائن.
– مصفف خضار.
– حارس أمن.
– مدير مبيعات.
– مسوق عقاري.
– أخصائي تقنية معلومات.
– محاسب.
– مسؤول صيانة الفلل والمشاريع.
– أخصائي تسويق وإعلان.
– سكرتير.
– موظف استقبال.
– بائع.
وأوضحت أن المقابلات سيتم إجراؤها بمقرغرفة الرياض – شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلو، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 يناير 2018م، وتستمر لمدة 5 أيام، عند الساعة العاشرة صباحًا.
ولتقديم طلب التوظيف يرجى الدخول هنا .
وللاستفسار يُرجى الاتصال على هاتف رقم (920004565) أو (0114040044): تحويلة: (580 – 122)أو على البريد الإلكتروني: ([email protected]).
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