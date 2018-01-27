غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة لدى 5 شركات بالقطاع الخاص

فاطمة المالكي(صدى):

قالت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، إنه في حاجة إلى عدد من الموظفين الرجال ؛ للعمل بـ 5 شركات بالقطاع الخاص، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة.

وأوضحت أن الشركات الـ 5 هم:

شركة مجموعة فتيحي القابضة – شركة أسواق التميمي – مجموعة سلمان بن سعيدان للعقار – درة الريان للوحدات السكنية المفروشة – اليسرة فاشن”.

وجاءت مسميات الوظائف كالتالي:

– ممثل مبيعات.

– محاسب زبائن.

– مصفف خضار.

– حارس أمن.

– مدير مبيعات.

– مسوق عقاري.

– أخصائي تقنية معلومات.

– محاسب.

– مسؤول صيانة الفلل والمشاريع.

– أخصائي تسويق وإعلان.

– سكرتير.

– موظف استقبال.

– بائع.

وأوضحت أن المقابلات سيتم إجراؤها بمقرغرفة الرياض – شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلو، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 يناير 2018م، وتستمر لمدة 5 أيام، عند الساعة العاشرة صباحًا.

ولتقديم طلب التوظيف يرجى الدخول هنا .

وللاستفسار يُرجى الاتصال على هاتف رقم (920004565) أو (0114040044): تحويلة: (580 – 122)أو على البريد الإلكتروني: ([email protected]).