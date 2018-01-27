التعدد الإجباري يقلق السعوديات
ما أن انتشر شائعة عن قرب إصدار قانونًا يفرض على المواطنين السعوديين التعدد؛ إلا وكان محور رئيسي لنقاش بعض المواطنات خوفًا من فرضها جبريًا على أزواجهم وذلك على خلفية انتشار الشائعة على القروبات النسائية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور قرار يجبر المواطن على التعدد.
وفي هذا السياق ورد إلى ” صدى ” العديد من الاستفسارات حول حقيقة القرار الذي لم يكن له أساس من الصحة بحسب ما أكدت عدة جهات مختصة بأن القضية ليست سوى شائعة يراد بها إثارة القلاقل داخل الأسرة السعودية.
الجدير بالذكر إلى أن رسائل تم تداولها مؤخرًا على الواتساب حول صدور قرار بإجبار المواطن على التعدد للحد من انتشار العنوسة في المملكة؛ وهو ما نفته عدة جهات رسمية.
0زائر[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 53 دقيقة
كان زين قبل الضرايب و رفع الاسعار حتي نام القايم .
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 763 ] نشر منذ 27 دقيقة
وين المشكله
با النسبه لي انا اقسم بالله لو فيه امكانيات مادي عندي واقدر افتح 4 بيوت اقسم بجلال لله غير اتزوج بس يا حسره وحده وبا العافيه اقدر اصرف
بس لو حصلت موظفه اكيد راح نتعاون في المصروف
ربي ارزق بنات المسلمين وبنات بلدي الزوج الصالحه والذريه