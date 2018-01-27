التعدد الإجباري يقلق السعوديات

نايف السالم(صدى):

ما أن انتشر شائعة عن قرب إصدار قانونًا يفرض على المواطنين السعوديين التعدد؛ إلا وكان محور رئيسي لنقاش بعض المواطنات خوفًا من فرضها جبريًا على أزواجهم وذلك على خلفية انتشار الشائعة على القروبات النسائية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور قرار يجبر المواطن على التعدد.

وفي هذا السياق ورد إلى ” صدى ” العديد من الاستفسارات حول حقيقة القرار الذي لم يكن له أساس من الصحة بحسب ما أكدت عدة جهات مختصة بأن القضية ليست سوى شائعة يراد بها إثارة القلاقل داخل الأسرة السعودية.

الجدير بالذكر إلى أن رسائل تم تداولها مؤخرًا على الواتساب حول صدور قرار بإجبار المواطن على التعدد للحد من انتشار العنوسة في المملكة؛ وهو ما نفته عدة جهات رسمية.