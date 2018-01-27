أوبريت بعنوان ” أئمة وملوك ” في مهرجان الجنادرية المقبل

أماني الغامدي(صدى):

صرحت مصادر بمهرجان الجنادرية والذي سيقام في مطلع فبراير القادم، أنه تم التنظيم لأوبريت هذا العام، والذي سيحمل اسم ” أئمة وملوك ” .

كما أكدت المصادر أن الأوبريت قد بدأ بروفاته، حيث أنه يروي حكاية المملكة منذ تأسيسها في عهد الإمام ” عبد العزيز بن محمد ” ، مرورا بالدولة السعودية الثانية في عهد الإمام تركي بن عبدالله، والثالثة في عهد الملك عبد العزيز.

وقالت المصادر إن الأوبريت تم تزويده بتقنيات جديدة ولوحات احترافية لأول مرة بالمهرجان.

ويحظي المهرجان بحضور العديد من نجوم الخليج، كالفنان محمد عبده والذي سيغني الأوبريت مع عبد المجيد عبدالله, وراشد الماجد، ورابح صقر، وماجد المهندس.