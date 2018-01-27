بالصور.. حليمة بولند تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة على البحر

نورة الشهري(صدى):

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند موجه من الجدل عبر تطبيق انستجرام ، عقب نشرها صور من جلسة تصوير جديدة على البحر .

وعلقت حليمة على الصور ” فوتوسيشن ناري مع طائر الفلامينجو اتمنى انه يكون نال اعجابكم كأفتتاحيه لعودتي لانستجرام ” ، وظهرت حليمة بفستان ضيق يظهر كأنه جسدها وله ديل واسع من الخلف ، ما أثار سخرية المتابعين حيث قال أحدهم ” ياحليمه اتقي الله ايش ذا لا حجاب والعوره طالعه انا مااقول الي حسبي الله ونعم الوكيل الرجال يشوفونك كذا في الاخر لا في جمال ولا شيء مافي غير حساب الله “.