مجهولون يعتدون على ” هشام جنينة ” بالأسلحة البيضاء

القاهرة(صدى):

أصيب المستشار المصري هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، اليوم السبت، بكسر في القدم وجرح طولي في الوجه والرأس، إثر تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين عليه بالأسلحة البيضاء.

وأوضح علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، أن موكله تعرض للاعتداء وهو في طريقه لحضور جلسة المحاكمة الخاصة به للطعن على إعفاءه من منصبه.

وقال ” طه ” عبر حسابه الشخصي على ” الفيسبوك ” : ” الاعتداء على المستشار هشام جنينة من قبل 3 بلطجية، وهو في طريقه للمحكمة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفاءه ، وتم الاعتداء بالسنجة في وجهه وكسر في قدمه ليلزم بيته ” .

يُذكر أن تم تحرير محضر بالواقعة اليوم السبت، بقسم شرطة التجمع الخامس، كما توجه ” جنينة ” بصحية محاميه، إلى مستشفى الدولي بالتجمع؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.