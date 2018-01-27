بالفيديو.. مشرد ينقذ إمرأة من هجوم مروع عليها

متابعات(صدى):

تمكن مشرد بمساعدة رجلين آخرين من إنقاذ عاملة سوبر ماركت داخل محطة بنزين بسان فرانسيسكو من هجوم مروع .

وكان هاجم لص ، العاملة البالغة من العمر 29 عاما، التي تعمل بمتجر داخل محطة بنزين، حيث اشترى المهاجم منها شيء ما ثم عاد لمهاجمتها بعد 20 دقيقة، محاولا خنقها دون مبرر واضح.

أنقذ الثلاثة رجال المرأة من الهجوم المروع وألقى القبض على المهاجم بتهمة الاعتداء والسطو المسلح.