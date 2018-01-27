تبرئة قارىء خامنئي من اغتصاب 19 طفلا.. والمحكمة تؤكد: المداعبة لا تعني ارتكاب الجريمة

طهران(صدى):

أكدت مصادر إيرانية، اليوم السبت، أن القضاء الإيراني أصدر حكمًا بتبرئة سعيد طوسي، قاريء القرآن الأول في بيت المرشد الأعلى للنظام الإيراني والمتهم باغتصاب 19 طفلًا من طلابه من تهمة ” التشجيع على الفساد “.

وقال قرار المحكمة ” حتى لو ثبت أن المدعى عليه قام بالمداعبة فلا يعني ذلك أنه ارتكب جريمة يحاسب عليها القانون والقضاء “.

واحتج النائب الإصلاحي في البرلمان الإيراني محمود صادقي على السلطات القضائية، معتبرًا قرار التبرئة جائرًا وظالمًا، مؤكدًا على دعم المتحرش من قبل متنفذين في مكتب المرشد الأعلى.

وكان 4 ضحايا تقدموا بشكاوى أمام القضاء بتهم متعلقة باغتصاب الأطفال الذين كان يعلمهم القرآن الكريم في طهران وعدد من المحافظات.