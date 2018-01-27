بلدية النعيرية تغلق جزئيا 4 محطات وقود لعدم التزامها بلائحة التطوير

نايف السالم(صدى):

أغلقت بلدية محافظة النعيرية ممثلة في لجنة تطوير المحطات بالمحافظة، 4 محطات وقود لعدم التزامها بلائحة تطوير محطات الوقود في إطار حملة البلدية التي تأتي ضمن برنامج تحسين وتطوير محطات الوقود الذي نفذته أمانة المنطقة الشرقية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية محارب منصور الملعبي, أنه تم إغلاق 4 محطات إغلاقاً جزئياً لعدم التزامها بلائحة تطوير محطات الوقود, لافتا الى أن البلدية قامت بالعديد من الحملات على هذه المحطات لتحقيق تلك الأهداف وتحسين وتطوير محطات الوقود حيث شكلت لجنة فنية ووضعت خطة عمل تستهدف تلك المحطات المخالفة للضوابط والشروط الفنية والمشوهة للمنظر العام ومحاولة تحسينها ضمن خطة عمل اللجنة التي تعتمد خطتها على حصر نطاق البلدية ومحطـات الوقود المستهدفة ووضعها وفق الأوليات والمعايير الموضوعة لهذا الشأن.

وأشار إلى إطلاق حملات لتدوين الملاحظات والمخالفات وتوزيع خطاب المراجعة الأولية وإرسال خطاب رسمي محدد بالمدة الزمنية مع النموذج المخصص ويكون مزودا بالصور والملاحظات المطلوب تحسينها، وفي حال عدم استجابة المالك للخطابات وإشعاره بإغلاق محطة الوقود فإنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه, ويتم متابعة الوضع من قبل لجنة تطوير المحطات ومدى تجاوب المحطات للاشتراطات التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة.

ولفت الملعبي إلى أن اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة تشدد على ضرورة التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة وتوفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى للنساء مزودة بمصدر للمياه، والنظافة العامة , كما تشترط توفير مصليين للنساء والرجال إضافة إلى العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المحطة وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات، والتخلص منها أولاً بأول وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية، ومراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، والحرص على تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة، مؤكدا أن الحملة مستمرة لحين معالجة جميع الملاحظات التي جرى رصدها من قبل مفتشي ومراقبي البلدية .