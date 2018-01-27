منتدى ” إحسان إنسان ” يدشن المبادرة الأهم لدمج الصم وضعاف السمع في المجتمع

الرياض(صدى):

ينطلق بعد غد الثلاثاء 30 يناير 2018م منتدى ” إحسان إنسان ” لتدشين مشروع وفريق احسان انسان، والذي يعتبر المبادرة السعودية الأولى من نوعها لدمج الصم وضعاف السمع في المجتمع.

ويهدف المنتدى لتعزيز الجهود لخدمة فئة مهمة في مجتمعنا حيث يفوقون المليون أصم وضعيف سمع في المملكة و400 مليون على مستوى العالم، وتأتي هذه المبادرة لحل مشكلة تواصلهم مع المجتمع واندماجهم من خلال تطبيق الكتروني يعتبر المشروع الوطني التقني الأول والوحيد من نوعه على مستوى العالم، لينطلق هذا الاختراع من العاصمة الرياض .

وبيّن رئيس فريق احسان انسان الأستاذ يعقوب بن سعد الزير بأن إحسان انسان فريق سعودي 100% اخذنا على عاتقنا هم البحث عن حل للصم وضعاف السمع وخرجنا بالحل الاول والافضل عالميا “احسان انسان ” كباكورة اعمالنا ومبادراتنا التخصصية حيث يهدف المشروع إلى المشاركة في رفع كفاءة الصم وضعاف السمع والعمل على رفع التحصيل العلمي لهم، و جعل اخواننا واخواتنا من الصم وضعاف السمع اشخاص منتجين وفعالين في المجتمع و تذليل وتسهيل جميع العوائق التي تقف حائلا دونهم ومساعدة ذوي الصم وضعاف السمع على سهولة التواصل معهم ، من خلال انشاء مراكز تقوية بلغة الاشارة لضعاف السمع وذويهم والمساهمة في توظيف الصم وضعاف السمع ومتابعة اداء هم الوظيفي .

وأشار” الزير”إلى أن المشروع يختص بخدمة فئة الصم وضعاف السمع وذلك بتمكينهم من التواصل بسهولة مع محيطهم عبر محادثات فورية يمكن من خلالها تحويل لغة الإشارة إلى رسائل صوتية ومكتوبة بعدة لغات والعكس، وهو الأمر الذي نأمل بأن يكون فتحًا جديدًا ينطلق من مملكتنا لخدمة كل إنسان يعاني من الصمم وضعف السمع حول العالم.

ويشمل المنتدى ورش عمل مجانية مترجمة بلغة الإشارة تقدم للصم والسامعين، في مجالات مهمة في حياتهم، تبداً من الساعة 3:30م بالتسجيل، ثم ورش العمل التي سيقدمها المدرب فهد الفهيد بعنوان ( تسويق الذات ) ، تليها ورشة (تطبيقك الأول لذوي الإعاقة على الأجهزة الذكية) تقدمها مي العتيبي، ثم يشارك مترجم لغة الإشارة محمد الفهيد بندوة ( تمكين فاقدي السمع وتنمية مهاراتهم)، ثم يقدم المهندس طارق اسماعيل ورشة ( كيفية استخدام تطبيق احسان انسان)، ثم ختام ورشة العمل بمشاركة هيئة الهلال الأحمر ( الإسعافات الأولية) .

ويعقد هذه المنتدى في كليات المعرفة بالرياض بحضور عدد من الجهات والمتخصصين في مجال الصم وضعاف السمع، وسيكون حفل الإفصاح الساعة 7:30م سيتم من خلالها التدشين وتكريم الداعمين والمشاركين في المعرض المصاحب.

الجدير بالذكر أن منتدى إحسان إنسان برعاية إعلامية من “صحافيون” وتأتي ضمن المبادرات التي تخفف من معاناة الصم وضعاف السمع في المجتمع، وتعزز من تواجدهم التعليمي والأكاديمي والاجتماعي، وتخفف من صعوبات التواصل مع الجهات الحكومية وغيرها، وللتسجيل في الورش الدخول على الموقع التالي: هنا .