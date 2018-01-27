سيدة طلبت الطلاق بسبب حماتها فشهر بها زوجها عبر الفيسبوك

القاهرة(صدى):

تقدمت زوجة مصرية بدعوى خلع ضد زوجها بإحدى محاكم الأسرة في محافظة المنوفية المصرية ، لتشهيره بها ونشر صور شخصية متهمها بالخيانة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” لطلبها الطلاق بسبب تصرفات والدته معها .

وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، أنها تزوجت منذ 3 سنوات في شقة إيجار وكانت الأمور طبيعية بعد زواجي ، حتى مرض زوج والدي ثم توفي بعد 40 يوماً من الزواج، وأن الأمور انقلبت رأساً على عقب حيث طلبت والدته منه أن نترك الشقة ونعيش معها في شقة صغيرة تسكنها هي مع نجلتها المطلقة وطالبني زوجي بالانضمام لوالدته والعيش معها”، موضحة أنها رفضت ذلك وأصرّت على موقفها فوقع اشكال مع زوجها فذهبت إلى منزل والدها غاضبة .

وتابعت الزوجة: “كانت هناك محاولات الصلح ولكن والدة زوجي أصرت على موقفها ورفضت طلبي بالعيش في شقة منفصلة وكذلك زوجي، والذي أصرّ علي طردي من شقتي بـ”البيجامة” رافضًا الطلاق وإعطائي حقوقي فقمت برفع قضية نفقة أملاً في الصلح .

وأكدت الزوجة ، أنه حاول مساومتها من خلال إنشاء صفحة على “فيسبوك” ونشر صورهما الخاصة والتشهير بها للضغط عليها ولكنها حررت محضراً بقسم الشرطة بتلك الإتهامات ضدها.