46 % من المواطنون يرفضون منح الجهات الحكومية صلاحيات التوظيف

عادل الحربي (صدى):

أجرت صحيفة صدى الإلكترونية استطلاعً علي مدار الاسبوع المنصرم، عن مدى الموافقة حول منح الجهات الحكومية صلاحيات التوظيف .

شارك في الاستطلاع 407 من متابعي الصحيفة ، وقد جاءت نتيجة الاستطلاع كالأتي :

186 قالوا لا بنسبة 46%

134 قالوا نعم بنسبة 33%

87 وافقوا بشروط بنسبة 21%

يذكر إن وزارة الخدمة المدنية تتجه إلى منح الجهات الحكومية صلاحيات مباشرة في التوظيف تشمل تمكينها من الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، واستقبال طلبات التوظيف، وإجراء المفاضلات، وفق الضوابط المحددة لنظام «جدارة»، على أن تتولى وزارة الخدمة المدنية عمليات المتابعة والمراقبة والدعم.