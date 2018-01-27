” الهلال الأحمر ” تدين انتهاكات الحوثين باليمن

عادل الحربي (صدى):

أعرب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم عن بالغ أسفه للانتهاكات الحوثية الصارخة في النزاع المسلح القائم في اليمن.

وأدان الدكتور القاسم ممارسات مليشيات الحوثي الإنقلابية غير الإنسانية في اليمن، والتي تضمنت استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة والتي تتعارض مع كل الأعراف الدولية والإنسانية والأخلاقية.

كما أشاد الدكتور القاسم بمبادرة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن والتي تمثلت في تسليم 27 طفل ممن قبض عليهم في جبهات القتال على حدود السعودية، أثناء المواجهات العسكرية مع المليشيات الحوثي الإنقلابية‏ لمندوب الحكومة الشرعية في اليمن ‏من أجل لم شملهم بعائلاتهم.