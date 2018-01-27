الأمير الوليد بن طلال يغادر الريتز كارلتون ويعود لمنزله

عادل الحربي (صدى):

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن السلطات أطلقت صراح الأمير الوليد بن طلال اليوم السبت الذي كان موقوفا فيه بفندق الريتز كارلتون ، موضحة أنه عاد إلى منزله.

يأتي ذلك بعد ساعات من لقاء أجرته معه من داخل فندق ريتز كارلتون بالرياض، وتوقع فيه تبرئته من أي مخالفات وإطلاق سراحه قريبا.

ونفى الأمير الوليد بن طلال الموقوف في إطار حملة المملكة على الفساد، الشائعات حول تعرضه لإساءة المعاملة ، مؤكداً أنه يلقى معاملة طيبة، ووصف شائعات إساءة معاملته بأنها محض كذب.