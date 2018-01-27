الأمير الوليد بن طلال يغادر الريتز كارلتون ويعود لمنزله
ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن السلطات أطلقت صراح الأمير الوليد بن طلال اليوم السبت الذي كان موقوفا فيه بفندق الريتز كارلتون ، موضحة أنه عاد إلى منزله.
يأتي ذلك بعد ساعات من لقاء أجرته معه من داخل فندق ريتز كارلتون بالرياض، وتوقع فيه تبرئته من أي مخالفات وإطلاق سراحه قريبا.
ونفى الأمير الوليد بن طلال الموقوف في إطار حملة المملكة على الفساد، الشائعات حول تعرضه لإساءة المعاملة ، مؤكداً أنه يلقى معاملة طيبة، ووصف شائعات إساءة معاملته بأنها محض كذب.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23898 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23898 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله عليك يا صدى قبل الغذا صوره اشعث اغبر والان صوره متغندر مسع ما صورتم
0زائر[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب مين الذي تفل في وجه الثاني ؟؟
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 1 ساعة
فندق الزرت كنتون يمدحونه واعدني ابوخالد بيعزمني عليه نتغدا فيه ونشرب قهوة هناك عقب مايفكون الي هناك والقهوة ماتباع غير عندهم يقالها علي ماذكر سربيسر مادري وشهي يقول مايشربها غير الأروبيين يقول تشبه القهوة التركيه قلت شرهتك الي جربهم اثنينهم الله لا يبلانا
بنت النور[ عدد التعليقات: 1010 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه الله يصلحك وعوافي
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7624 ] نشر منذ 51 دقيقة
.. طــــــــــــــــــــــــ🆗😊🆗ــــــــــــــــــــــــيب ..
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2716 ] نشر منذ 30 دقيقة
اظن اسمها اكسبرسوا و انا ما حبيتها مافي احلي من قهوتنا العربية و احيانا التركية