وظائف إدارية وهندسية شاغرة بجنرال إلكتريك

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة جنرال إلكتريك، عت حاجتها لموظفين لشغل وظائف هندسية وإدارية، للمقيمين والمواطنين، الحاملين لدرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات.

وقالت إن المتقدمين للوظائف سيعملون بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، والدمام.

وجاءت الوظائف على المسميات الأتية:

1- مساعد المراقب المالي.

2- مفتش.

3- مسؤول الجودة.

4- أخصائي المحاسبة.

5- مهندس/ أخصائي التصنيع.

6- مسؤول الجودة الرقمية.

7- مهندس عمليات حقل.

8- قائد مصادر التحقيق.

9- مهندس أول- الخدمات الحقل.

وأكدت على أن التقديم سيكون عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ موضحة أنه لللمزيد من المعلومات حول الوظائف يرجى الدخول هنا