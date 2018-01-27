” هاليبورتون ” تعلن عن وظائف شاغرة بالخبر
قالت شركة هاليبورتون “ Halliburton ” ، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، إنها تحتاج لعدد من الموظفين، حاملين لدرجة البكالريوس وشهادة الدبلوم في تخصصات مختلفة.
وكشفت عن توافر 9 وظائف فنية وهندسيةو إدارية، للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في محافظة الخبر.
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد أول مشغل- التدعيم.
– مساعد أول مشغل- حلول السطح.
– أخصائي التوظيف.
– مهندس عمليات (وظيفتين).
– مسجل ثاني بيانات الجيولوجيا السطحية.
– فني تشغيل عمليات (وظيفتين).
– مستشار أول ضرائب.
وأشارت إلى أنه يمكن التقديم عبر موقعها الإلكتروني، وللمزيد من التفاصيل عن الوظائف وشروطها يرجي زيارة الموقع من هنا
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