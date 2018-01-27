” هاليبورتون ” تعلن عن وظائف شاغرة بالخبر

فاطمة المالكي(صدى):

قالت شركة هاليبورتون “ Halliburton ” ، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، إنها تحتاج لعدد من الموظفين، حاملين لدرجة البكالريوس وشهادة الدبلوم في تخصصات مختلفة.

وكشفت عن توافر 9 وظائف فنية وهندسيةو إدارية، للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد أول مشغل- التدعيم.

– مساعد أول مشغل- حلول السطح.

– أخصائي التوظيف.

– مهندس عمليات (وظيفتين).

– مسجل ثاني بيانات الجيولوجيا السطحية.

– فني تشغيل عمليات (وظيفتين).

– مستشار أول ضرائب.

وأشارت إلى أنه يمكن التقديم عبر موقعها الإلكتروني، وللمزيد من التفاصيل عن الوظائف وشروطها يرجي زيارة الموقع من هنا