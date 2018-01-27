تحذير دولي من مخاطر مليشيات الحوثي الإيرانية على الملاحة البحرية

طهران(صدى):

وجهت عدة هيئات للشحن الدولي والملاحة البحرية تحذير من مخاطر مليشيات الحوثي الإرهابية، عقب التهديدات التي أطلقتها المليشيات باستهداف الملاحة البحرية في اليمن.

وأكدت الهيئات أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تشكل عدة مخاطر على أمن وسلامة الممرات البحرية جنوبي البحر الأحمر وباب المندب، حيث تستخدم ألغامًا بحرية وعبوات بحرية ناسفة وزوارق انتحارية.

كما شددت على ضرورة استخدام الممر الملاحي الآمن في منطقة جنوب البحر الأحمر وضرورة تسجيل السفن لدى مركز الأمن البحري في منطقة القرن الأفريقي بالإضافة إلى إبلاغ مركز عمليات التجارية البحرية في بريطانيا؛ لتجنب هذه المخاطر.

وأشارالبيان الصادر عن هذه الجهات إلى وقوع حادثين خلال الشهر الجاري في سواحل محافظة الحديدة، حيث استهدف أحدهما سفينتين تجاريتين بواسطة زورقين يحملان مسلحين، وزورق آخر انتحاري قبالة ميناء الحديدة.