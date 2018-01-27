بلدية رأس تنورة تنفذ 40 جولة على المنشآت الغذائية خلال الشهر الماضي

نايف السالم(صدى):

نفذت بلدية محافظة رأس تنورة، 40 جولة على المنشآت الغذائية، خلال شهر ربيع الآخر المنصرم، للتأكد من التزامها بالاشتراطات والأنظمة البلدية، وتوقيع الجزاءات على المخالفات، حيث أسفرت الجولات التي نظمها مفتشو قسم صحة البيئة عن الكشف على 420 محلا، تم خلالها إغلاق 8 محلات مخالفة، فيما بلغ عدد الإنذارات على المخالفات المضبوطة 39 مخالفة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، أن إحصائية الجولات، كشفت عن مصادرة 120 كيلو جراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وتجديد 93 رخصة، وإصدار 19 رخصة جديدة، بينما ألغيت 24 رخصة، فيما لم تسجل حالات تنازل عن الرخص, أما عدد الشهادات الصحية الصادرة لعمال الأغذية فبلغت 109 شهادات، فيما لم يتم تسجيل أي حالات مرضية بين عمال الأغذية خلال الجولة.

وأفاد أن مسلخ البلدية استلم خلال الفترة نفسها 2060 من الأنعام للذبح، وبلغ عدد الإعدامات الكلية 809، وفي شأن آخر بلغ عدد وحدات المبيدات المستهلكة في أعمال مكافحة الحشرات والقوارض، خلال الجولات، 21 وحدة مبيد سائل، و 22 كيلوجرام بودرة من المبيدات، و 12 كيلوجرام سموم لإبادة الفئران.

وأكد المهندس السبيعي أن ذلك يأتي وفقا لتعليمات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس محمد بن فهد الجبير، في تكثيف الرقابة الصحية وتقديم ارقى الخدمات للمستفيدين، مؤكدا مضي البلدية في تنفيذ جولاتها التفتيشية والرقابية على جميع المحال ذات العلاقة بالأنشطة البلدية، من أجل التأكد من التزامها بالاشتراطات اللازمة، وتوقيع الجزاءات النظامية بحق المخالفين.