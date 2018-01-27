6 مواجهات تشعل الدوري الممتاز للشباب

ماجد محمد(صدى):

تشهد بطولة الدوري الممتاز لدرجة الشباب، اليوم السبت 6 منافسات قوية، في إطار الجولة الـ 10 من عمر المسابقة .

ويواجه الاتفاق في تمام الساعة 3:20 عصرًا نظيره الاتحاد على ملعب نادي الاتفاق بالدمام، بينما يلتقي الفتح والوحدة في الوقت ذاته على ملعب نادي الأول بالأحساء، وعلى ملعب النجمة يلتقي الرائد والقادسية، في الساعة 3:45.

كما يواجه هجر نظيره الأهلي في الساعة 3:20 على ملعب الأول بالأحساء، والهلال والشباب بالرياض في الساعة 3:35، والمواجهة الأخيرة بين أبها والنصر في الرابعة عصرًا.