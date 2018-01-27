صرخة سيدة مصرية في الحرم المكي تعيد ” حسن “

فهد السالم(صدى):

تفاجأ زوار بيت الله الحرام قبيل صلاة الفجر بصراخ معتمرة مصرية فقدت ابنها ” حسن ” أثناء دخولها للطواف حول الكعبة المشرفة وهي الصيحات التي دفعت زوار بيت الله الحرام ورجال الأمن إلى التفات نحو السيدة المعتمرة مما دفع بالبعض منهم إلى النداء بصوت مرتفع ياحسن !.

وبحسب مصدر خاص بـ ” صدى ” ماهي الا دقائق معدودة وتم العثور على الطفل ” حسن ” وإعادة إلى أحضان أمة التي دخلت في نوبة من البكاء بعد أن عاد إليها فلذة كبدها .