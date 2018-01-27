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صرخة سيدة مصرية في الحرم المكي تعيد ” حسن “

صرخة سيدة مصرية في الحرم المكي تعيد ” حسن “
فهد السالم(صدى):

تفاجأ زوار بيت الله الحرام قبيل صلاة الفجر بصراخ معتمرة مصرية فقدت ابنها ” حسن ” أثناء دخولها للطواف حول الكعبة المشرفة وهي الصيحات التي دفعت زوار بيت الله الحرام ورجال الأمن إلى التفات نحو السيدة المعتمرة مما دفع بالبعض منهم إلى النداء بصوت مرتفع ياحسن !.

وبحسب مصدر خاص بـ ” صدى ” ماهي الا دقائق معدودة وتم العثور على الطفل ” حسن ” وإعادة إلى أحضان أمة التي دخلت في نوبة من البكاء بعد أن عاد إليها فلذة كبدها .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين

شكرا

[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 2 ساعتين

نشكر رجال الأمن السعودي القائمين بالعمل في الحرمين الشريفين وبالتوفيق

[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم لك الحمد ..حمدا لله على سلامته وعودته لحضن امه..اللهم لا تبتلينا بفقد فلزات اكبادنا ..اللهم انا نستودعك اياهم فاحفظهم وابناء المسلمين من كل سوء..

[ عدد التعليقات: 763 ] نشر منذ 55 دقيقة

شكرا رجال الامن وربي يحفظ بلدنا من كل حاقد

[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 15 دقيقة

طفل تاه عن امه ورجع وش الجديد هذه اخباره مالها فايده

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