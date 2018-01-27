مصادر تكشف عن السبب الحقيقي لاستبعاد ” سامي الجابر ” من الاتحاد

نواف السالم(صدى):

أوضحت مصادر داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأسباب الحقيقة التي دفعت برئيس مجلس الإدارة عادل عزت؛ لاتخاذ قرار بتعيين بندر قطان عضو مجلس إدارة بديلًا عن الكابتن سامي الجابر، وقبول استقالة مدير عام المنتخب لكرة القدم الكابتن ماجد عبد الله.

ورجحت المصادر لأن السبب في ذلك، يرجع إلى اتفاقية بين رئيس مجلس الإدارة عادل عزت والكابتن سامي الجابر؛ بسب عدم توافقية سامي جابر مع الدور المطلوب منه كعضو في مجلس الإدارة المتمثل في المسئولية عن العلاقات الدولية.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تكون وجهة ” الجابر ” القادمة، إما تفرغه كممثل للكرة السعودية في الاتحاد الآسيوي، أو دخوله كمرشح لرئاسة نادي ” الهلال ” خلال المرحلة القادمة.

كما لفتت المصادر الانتباه إلى أن ماجد عبدالله، سبق أن أبلغ رئيس الاتحاد بتحفظه على عدم علمه بمفاوضات السعودي مع المدرب الأرجنتيني بيتزي، والتعاقد معه، وكذلك تحفظه على إلغاء عقد ” باوزا “.