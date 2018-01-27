الأمن يوقف شبان نظموا مسيرات بالشارع العام بعد إعلان الفائز في مهرجان الإبل

حمود العنزي(صدى):

استوقفت الجهات الأمنية في محافظة عفيف غرب مدينة الرياض، مساء الجمعة، عددًا من الشبان نظموا مسيرات مخالفة على مركباتهم في الشارع العام بعد إعلان فوز أحد ملاك الإبل بالمركز الأول في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وأكد مصادر أنه فور إعلان فوز مالك الإبل هلال بن دغيثر الشيباني بالمركز الأول في فئة 100 للون الصفر بالمهرجان نظم الشبان مسيرات بمركباتهم في الشارع العام.