ثلاث فتيات يتسببن في تأخير إقلاع 3 رحلات بمطار جدة

فهد السالم(صدى):

تسببت ثلاث فتيات مواطنات في تدخل المذيع الداخلي بصالة المغادرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بعد عصر أمس الجمعة وذلك بعد أن اضطر إلى توجيه النداء لأكثر من مرة بأسماء ثلاث مواطنات يطالبهن بسرعه التوجه إلى بوابة المغادرة ومن ثم التوجه إلى الطائرة على وجه السرعة.

وبحسب مصدر خاص بـ ” صدى ” اضطر في المرة الأولى إلى توجيه نداء لفتاة تأخرت في الصعود إلى الطائرة المغادرة لمطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وأضاف المصدر وماهي إلا لحظات وعاد المذيع الداخلي مرة أخرى للإعلان عن فتاة ثانية أيضا تخلفت عن الصعود للطائرة ولكن في هذه المرة لمطار ابها عبر طيران ناس.

وأكد المصدر ايضا ولم تمضي خمس دقائق إلا والمذيع الداخلي يوجه النداء لفتاة يطالبها بالصعود لطائرة شركة اديل المتوجه لمطار الملك عبدالله الدولي بجازان على وجه السرعة ؛ وذلك لتفادي تأخير إقلاع الطائرة عن موعدها المحدد.