مواطنان ينشآن كوخا ريفيا مطابقا للمعايير الدولية والمحلية

عادل الحربي(صدى):

أنشأ مواطنان كوخا ريفيا من الأخشاب الطبيعية مُجهز للمعيشة والضيافة، ومُطابق للمعايير الدولية والمحلية، سعيًا لتحقيق حلمهما.

وأكد أحد القائمين على المشروع ” أبو حزام الدوسري ” ، أن هذه الفكرة جاءت بعد زيارة قام بها هو وصديقه لأحد زملائهما في كوخ بدائي صغير، وهو ما أدى إلى اتخذهما قرار بإنشاء الكوخ بصورة أكبر وأكثر تطورًا.

وأوضح ” الدوسري ” أنهما واجها العديد من الانتقادات الحادة والمعارضة من الجميع بمجرد طرحهما الفكرة، ما أدى إلى إصرارهما على تنفيذها، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع ليس تجاريًا أو ربحيًا ولكن محاولة لإثبات أن الشاب السعودي قادر على تنفيذ أي شيء.

كما لفت إلى أنه جرى مراعاة الالتزام بالمعايير الدولية سواء بأنواع العزل والسلامة في المكان وطفايات الحريق وغيرها، موضحًا أن الشمروع لم يستغرق سوى 4 أشهر فقط.