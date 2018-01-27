” برزيدنس كلوب ” البريطانية تغلق أبوابها بعد فضيحة حفل التحرش

لندن(صدى):

كشفت صحفية في صحيفة ” الفاينانشال تايمز ” ، حفلة التحرش في جمعية ” برزيدنس كلوب ” بلندن، من خلال تخفيها كنادلة في الحفلة التي تعرض مضيفاتها إلى التحرش.

وأكدت الصحفية المتخفية أنه طلب من 130 مضيفة ارتداء ملابس سوداء كاشفة مع ملابس خليعة وأحذية ذات كعوب عالية، والتوقيع على اتفاق قبل العمل بعدم الكشف عن تفاصيل الحفلة.

ومن جانبها أعلنت جمعية ” برزيدنس كلوب ” إغلاقها وعدم إقامتها حفلات بعد الآن، بعد هذه الفضيحة والحملة التي شنتها الصحفية على الحفل.

وكانت حفلة العشاء والمزاد التي تعقد سنويًا على مدار 30 عامًا أقيمت في فندق دورشستر الفخم وسط لندن، بحضور عدد من الشخصيات الهامة في قطاعات التجارة والمال.