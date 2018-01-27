الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالتها العصرية في سويسرا

عمان(صدى):

خطفت الملكة رانيا زوجة الملك عبدالله الأنظار خلال مشاركتها بفعاليات منتدى دافوس الاقتصادي الذي يقام حالياً في جبال الألب السويسرية بإطلالاتها العصرية، البسيطة والراقية على السواء.

يُشار إلى أن الملكة رانيا تعتمد في العديد من إطلالاتها على خلطات لونيّة مفاجئة، حيث تنسيق إطلالاتها الكلاسيكية مع لمسات مبتكرة، كما هي الحال عندما نسّقت ثوبها الأخضر الزمردي المزيّن بالشراريب مع أقراط ماسيّة للأذنين تميّزت بتصميمها الهندسي .

و تحسن الملكة رانيا تنسيق خامة الجلد الطبيعي مع إطلالاتها الكلاسيكية ذات الطابع العصري كما هي الحال مع هذه التنورة من الجلد باللون البني الفاتح التي حرصت على تنسيقها مع قميص حريري باللون الأزرق الفاتح.