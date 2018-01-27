30 وظيفة شاغرة بقطاعات إدارة تعليم المجمعة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة التعليم بالمجمعة، عن احتياجها لعدد من الموظفين تحت مسمى حارس وحارسة؛ على أن تكون المراتب ( 31/32).

وقالت الإدارة إنه يتوفر 30 وظيفة شاغرة تحت هذا المسمى؛ للعمل في القطاعات التابعة للإدارة.

وأعلنت عن شروطها والتي جاءت كالتالي:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية، مع إرفاق صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

– إجادة القراءة والكتابة، وألا يزيد المؤهل عن الشهادة الثانوية، ولديه القدرة على قيام بمهام الوظيفة.

– إرفاق ما يثبت السكن بالمحافظة.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن (30) عام لمدارس البنات، و(20) عام لمدارس البنين.

– أن لا يقل عمر المتقدمة عن (20) عام ولا يزيد عن (50) عام.

– أن يكون محصن (متزوج) لحراس مدارس البنات.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك،

– أن يجتاز الفحص الطبي وتحليل السموم.

– أن يكون سليم الحواس، ولا يوجد لديه إعاقة تمنعه عن أداء عمله.

– أن لا يكون متقاعداً من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.

– اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

– أن يكون مسجل في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

وقالت أن التقديم سيبدا اليوم، وحتى تاريخ 22/5/1430 هـ، عبر موقع الإدارة من هنا هنا .