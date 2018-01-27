30 وظيفة شاغرة بقطاعات إدارة تعليم المجمعة
كشفت إدارة التعليم بالمجمعة، عن احتياجها لعدد من الموظفين تحت مسمى حارس وحارسة؛ على أن تكون المراتب ( 31/32).
وقالت الإدارة إنه يتوفر 30 وظيفة شاغرة تحت هذا المسمى؛ للعمل في القطاعات التابعة للإدارة.
وأعلنت عن شروطها والتي جاءت كالتالي:
– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية، مع إرفاق صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.
– إجادة القراءة والكتابة، وألا يزيد المؤهل عن الشهادة الثانوية، ولديه القدرة على قيام بمهام الوظيفة.
– إرفاق ما يثبت السكن بالمحافظة.
– أن لا يقل عمر المتقدم عن (30) عام لمدارس البنات، و(20) عام لمدارس البنين.
– أن لا يقل عمر المتقدمة عن (20) عام ولا يزيد عن (50) عام.
– أن يكون محصن (متزوج) لحراس مدارس البنات.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك،
– أن يجتاز الفحص الطبي وتحليل السموم.
– أن يكون سليم الحواس، ولا يوجد لديه إعاقة تمنعه عن أداء عمله.
– أن لا يكون متقاعداً من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.
– اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.
– أن يكون مسجل في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).
وقالت أن التقديم سيبدا اليوم، وحتى تاريخ 22/5/1430 هـ، عبر موقع الإدارة من هنا هنا .
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