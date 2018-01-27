وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة ” بوينغ ” للطيران

فاطمة المالكي(صدى):

أوضحت الشركة العالمية بوينغ “Boeing” للطيران، أنها بحاجة إلى موظفين لشغل وظائف فنية وإدارية؛ لحملة البكالريوس وشهادة الدبلوم في تخصصات مختلفة.

وقالت الشركة إن العمل سيكون في فروع الشركة بالمملكة، في الرياض وخميس مشيط.

وكانت الوظائف المتاحة على المسميات الأتية:

– المسؤول الفني- مركز دعم اتخاذ القرار (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

– مسؤول تحليل العمليات (الرياض): الدرجة الجامعية في مجال نظام إدارة الموارد البشرية.

– كهربائي طائرات F-15 (خميس مشيط): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وذكرت الشركة أن التقديم سيكون متاح عبر موقعها الإلكترومي للتوظيف، وللمزيد من التفاصيل اضغطهنا