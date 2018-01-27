20 دليلا لسياسات وإجراءات العمل تصدرها هيئة الولاية على أموال القاصرين

عادل الحربي(صدى):

أقيم بمقر الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في الرياض أمس, العرض الختامي لإغلاق مشروع توثيق أدلة وسياسات وإجراءات العمل, بحضور مساعد رئيس الهيئة لشؤون القاصرين عبدالعزيز بن حمد الحسين, ومساعد الرئيس للخدمات المساندة عبدالرحمن الضحيان ومديري الإدارات بالهيئة, ومدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة عبر الدائرة التلفزيونية وفريق العمل الخارجي برئاسة أحمد المزيني ومستشاري المشروع.

وفي بداية العرض, قدم مدير التخطيط والتطوير التنظيمي بالهيئة سعد العبيسي تعريفا بمراحل المشروع, ثم القى مساعد الرئيس لشؤون القاصرين كلمة أكد فيها أن منظومة العمل بالهيئة التنظيمية ستكتمل بانتهاء مشروع السياسات والاجراءات، التي من خلالها ستسهل للجميع تجويد العمل وستمنع الاجتهادات فيه، وستحد من التداخل في العمل بين الإدارات.

وعبر الحسين عن شكره لمعالي رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا لدعمه المستمر في انجاح هذا المشروع، ولجميع الإدارات والفروع على جهودها وتعاونها مع مستشاري المشروع في رصد واقع الإدارات حول وجود أدلة لسياسة العمل في كل إدارة, كما أعرب عن شكره وتقديره لفريق العمل الخارجي على جهودهم المميزة وإنجاز المشروع في وقت محدد.

عقب ذلك قدم مستشار المشروع علاء طلال عرضا مرئيا عن المشروع, مبيناً أنه وصل إلى المرحلة النهائية من العمل التي كانت البداية تتمثل في رصد الواقع لكل إدارة في الهيئة وفروعها، وتقييمه من قبل الشركة، وتصميم الاطار العام، وتوثيق خرائط مهام العمل والإجراءات المطلوبة, مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من المسودة الأولية للتوثيق, حيث بلغ عدد الأدلة التي تم اصدارها 20 دليلا, وسيتم تطبيق تجريبي للأدلة للتأكد من نجاح الإجراء قبل الاعتماد والتعرف على الملاحظات الكاملة.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشات والإجابات المتعلقة بمشروع توثيق الأدلة السياسات وإجراءات العمل.