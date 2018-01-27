بالصور.. أمن الدولة يحبط عملية إرهابية في الرياض ويلقي القبض على إرهابيين

نايف السالم ـ طلال الضوي(صدى):

ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية في العاصمة الرياض داهمت اليوم السبت وكراً لعدد من الإرهابيين في أحد أحياء العاصمة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن العملية الأمنية النوعية أسفرت عن القبض على خلية إرهابية التي كانت تعد لعملية كبيرة.

ومن المنتظر أن تصدر الجهات الأمنية بيانا خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات وتفاصيل العملية.