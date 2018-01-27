بالصور.. أمن الدولة يحبط عملية إرهابية في الرياض ويلقي القبض على إرهابيين
ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية في العاصمة الرياض داهمت اليوم السبت وكراً لعدد من الإرهابيين في أحد أحياء العاصمة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن العملية الأمنية النوعية أسفرت عن القبض على خلية إرهابية التي كانت تعد لعملية كبيرة.
ومن المنتظر أن تصدر الجهات الأمنية بيانا خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات وتفاصيل العملية.
الواقع[ عدد التعليقات: 5684 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل على كل الخونة والعملاء الجبناء لن ينجح مشروعكم في بلاد الحرمين الشريفين وقبلة فهي محفوظة بحفظ الله ثم با أفضل جهاز أمني على الإطلاق
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7625 ] نشر منذ 3 ساعات
قـــــــواهــم الله وســــــدد خُـــــــــطاهــم .👍🌹👌.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7625 ] نشر منذ 3 ساعات
قـــــــواهــم الله وســــــدد خُـــــــــطاهــم .👍🌹👌.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7625 ] نشر منذ 3 ساعات
قـــــــواهــم الله وســــــدد خُـــــــــطاهــم .👍🌹👌.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7625 ] نشر منذ 3 ساعات
عَلَـــــــق ألكــــــي بـــــــــورد .📱😊📲⌨😊.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23898 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعينهم
بنت النور[ عدد التعليقات: 1010 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبي الله عليهم ويكون الله في عون الامن
والله يحفظنا ويكفينا شرهم امين
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3900 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله الذي مكن رجال الامن من الارهابيين وحفظ الله بلادنا من كل مكروه
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2716 ] نشر منذ 28 دقيقة
الحمد لله وربنا يحفظكم