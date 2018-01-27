للمرة الأولى..الاتحاد يجهز لـ” تيفو ” جديد على ملعب ” أحد “

ماجد محمد(صدى):

للمرة الأولى، يجهز جماهير الاتحاد؛ لإنشاء ” تيفو ” خارج ملعبها، ليكون على ملعب أحد في المباراة المقررة إقامتها الثلاثاء القادم بملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة في إطارالجولة الـ19 من دوري المحترفين.

وكان مجلس جماهير الاتحاد أعلن تكفله بعمل ” التيفو ” ، حيث تم الإعداد مبكرًا لذلك، بالإضافة للتنسيق مع إدارة ملعب المدينة؛ وستكون طريقة التيفو مختلفة عن السابق.

وتتمحور فكرة التيفة حول تخصيص كل مربع بالمدرجات لكتابة اسم جميع لاعبي العميد وأرقامهم باللغة الانجليزية.

يجدر الإشارة إلى أن مجلس جماهير الاتحاد بدأ أمس توزيع 2000 تذكرة على الجماهير؛ وشهدت التذاكر إقبال كثيف من جماهير العميد.