” العامة للتقاعد ” تعلن موعد صرف بدل غلاء المعيشة لـ800 ألف مستفيد

علي القحطاني (صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم السبت، أن بدل غلاء المعيشة يشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمستفيدين، معلنه موعد صرفه.

وأوضح المتحدث باسم المؤسسة فهد بن عبدالله الصالح في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه سيتم صرف المعاش في 31 يناير 2018، ضمن معاش الشهر الحالي.

وأشار ” الصالح ” أن الصرف يشمل أكثر من 800 ألف متقاعد مدني وعسكري ومتوفي، وفقًا لإنفاذ الأمر الملكي القاشي صرف بدل معيشة لمستفيدي التأمينات الاجتماعية لمدة عام.